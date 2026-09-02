Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Rentables Airbus SE-Investment?
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02.09.2026 10:03:27
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Airbus SE-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 133,86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Airbus SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,747 Airbus SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 146,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 196,18 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 146,56 EUR, was einer positiven Performance von 46,56 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Airbus SE bezifferte sich zuletzt auf 156,11 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Papiers fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der Erstkurs der Airbus SE-Aktie belief sich damals auf 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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