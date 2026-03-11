Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Airbus SE-Anlage im Blick 11.03.2026 10:03:51

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Airbus SE-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Airbus SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Airbus SE-Aktie bei 163,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 61,350 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 914,11 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Anteils am 10.03.2026 auf 177,90 EUR belief. Mit einer Performance von +9,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Airbus SE wurde am Markt mit 140,05 Mrd. Euro bewertet. Das Airbus SE-Papier wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten