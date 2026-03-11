DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Airbus SE-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Airbus SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Airbus SE-Aktie bei 163,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 61,350 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 914,11 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Anteils am 10.03.2026 auf 177,90 EUR belief. Mit einer Performance von +9,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Airbus SE wurde am Markt mit 140,05 Mrd. Euro bewertet. Das Airbus SE-Papier wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at