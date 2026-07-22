DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Airbus SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,40 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Airbus SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,946 Airbus SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 194,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 378,60 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 278,60 Prozent.

Airbus SE wurde am Markt mit 150,97 Mrd. Euro bewertet. Die Airbus SE-Aktie ging am 10.07.2000 an die Börse PAR. Damals wurde der erste Kurs des Airbus SE-Papiers bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at