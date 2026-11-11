DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Airbus SE-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Airbus SE-Aktie bei 54,76 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,262 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 208,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 802,96 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 280,30 Prozent erhöht.

Am Markt war Airbus SE jüngst 162,56 Mrd. Euro wert. Das Airbus SE-Papier wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers belief sich damals auf 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at