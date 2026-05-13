DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Airbus SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Airbus SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 122,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,433 Airbus SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 172,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 048,86 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,49 Prozent erhöht.

Insgesamt war Airbus SE zuletzt 138,14 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Airbus SE-Papiere an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der Erstkurs der Airbus SE-Aktie lag beim Börsengang bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at