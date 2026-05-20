Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Anlage unter der Lupe
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20.05.2026 10:04:25
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Airbus SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 96,51 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Airbus SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,036 Airbus SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,22 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE-Aktie am 19.05.2026 auf 169,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,22 Prozent vermehrt.
Am Markt war Airbus SE jüngst 134,13 Mrd. Euro wert. Das Airbus SE-Papier wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Airbus SE-Anteils belief sich damals auf 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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