Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Profitable Airbus SE-Anlage? 28.10.2026 10:03:56

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Airbus SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Airbus SE-Papier bei 124,96 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 80,026 Airbus SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 424,14 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 27.10.2026 auf 192,74 EUR belief. Damit wäre die Investition 54,24 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE belief sich zuletzt auf 152,55 Mrd. Euro. Airbus SE-Papiere wurden am 10.07.2000 zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Airbus SE-Anteils lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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