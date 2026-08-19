Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Profitable Airbus SE-Investition?
|
19.08.2026 10:03:37
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,056 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 209,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 207,78 EUR wert. Mit einer Performance von +320,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Airbus SE einen Börsenwert von 169,57 Mrd. Euro. Airbus SE-Anteile wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers belief sich damals auf 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
19.08.26
|Börse Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.08.26
|DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|207,65
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.