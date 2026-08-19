DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Airbus SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,056 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 209,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 207,78 EUR wert. Mit einer Performance von +320,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Airbus SE einen Börsenwert von 169,57 Mrd. Euro. Airbus SE-Anteile wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Airbus SE-Papiers belief sich damals auf 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at