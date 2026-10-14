Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Airbus SE-Investmentbeispiel
|
14.10.2026 10:05:04
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren verdient
Am 14.10.2016 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,901 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 354,56 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE-Aktie am 13.10.2026 auf 186,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 254,56 Prozent.
Airbus SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 148,91 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:59
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Paris: CAC 40-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Paris: Zum Start Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,04
|2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.