DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Airbus SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 14.10.2016 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,901 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 354,56 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE-Aktie am 13.10.2026 auf 186,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 254,56 Prozent.

Airbus SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 148,91 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at