DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Airbus SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 114,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,726 Airbus SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 185,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 616,93 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,69 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Airbus SE einen Börsenwert von 144,60 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Anteile an der Börse PAR war der 10.07.2000. Damals wurde der erste Kurs des Airbus SE-Papiers bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at