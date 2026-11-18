Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Rentable Airbus SE-Anlage?
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18.11.2026 10:03:19
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Airbus SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Airbus SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 204,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Airbus SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,984 Airbus SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (201,10 EUR), wäre die Investition nun 9 850,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,49 Prozent verringert.
Der Airbus SE-Wert an der Börse wurde auf 161,10 Mrd. Euro beziffert. Das Airbus SE-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann der Airbus SE-Anteilsschein bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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