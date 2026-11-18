So viel hätten Anleger mit einem frühen Airbus SE-Investment verlieren können.

Airbus SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 204,15 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Airbus SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,984 Airbus SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (201,10 EUR), wäre die Investition nun 9 850,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,49 Prozent verringert.

Der Airbus SE-Wert an der Börse wurde auf 161,10 Mrd. Euro beziffert. Das Airbus SE-IPO fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann der Airbus SE-Anteilsschein bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at