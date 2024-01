DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr abgeworfen

Das Airbus SE (ex EADS)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 116,32 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert hat, hat nun 0,860 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,94 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE (ex EADS)-Anteils am 16.01.2024 auf 147,66 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 126,94 EUR entspricht einer Performance von +26,94 Prozent.

Am Markt war Airbus SE (ex EADS) jüngst 116,82 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Airbus SE (ex EADS)-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Der Erstkurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich damals auf 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at