DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 126,18 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,793 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,51 EUR, da sich der Wert einer Airbus SE (ex EADS)-Aktie am 09.04.2024 auf 164,68 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,51 Prozent angezogen.

Der Airbus SE (ex EADS)-Wert an der Börse wurde auf 134,60 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Airbus SE (ex EADS)-Aktie fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Damals wurde der erste Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at