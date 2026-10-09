DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Allianz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Allianz-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Allianz-Anteile bei 198,58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,504 Allianz-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 413,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208,18 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 108,18 Prozent.

Alle Allianz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 158,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at