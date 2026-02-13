DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Allianz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Allianz-Aktie betrug an diesem Tag 330,30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 30,276 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 111,11 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 12.02.2026 auf 367,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,11 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Allianz einen Börsenwert von 139,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at