Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Allianz-Investition 18.09.2026 10:04:01

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Allianz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Allianz-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 130,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Allianz-Aktie investiert, befänden sich nun 0,769 Allianz-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 347,00 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 17.09.2026 auf 451,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 247,00 Prozent angezogen.

Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 170,80 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com

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