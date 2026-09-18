Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Investition
|
18.09.2026 10:04:01
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Allianz-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 130,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Allianz-Aktie investiert, befänden sich nun 0,769 Allianz-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 347,00 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 17.09.2026 auf 451,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 247,00 Prozent angezogen.
Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 170,80 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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