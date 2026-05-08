DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Allianz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.05.2025 wurde die Allianz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Allianz-Anteile an diesem Tag 372,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,853 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.05.2026 10 437,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 388,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,38 Prozent erhöht.

Am Markt war Allianz jüngst 149,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at