DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Allianz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Allianz-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 203,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Allianz-Aktie investiert, befänden sich nun 4,914 Allianz-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 465,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 285,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 128,55 Prozent mehr wert.

Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 174,30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at