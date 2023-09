DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Allianz abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Allianz-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 185,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 53,792 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2023 12 452,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 231,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 24,53 Prozent vermehrt.

Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 91,30 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at