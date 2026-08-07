Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Langfristige Performance 07.08.2026 10:03:56

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Allianz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Allianz-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 215,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,465 Allianz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,93 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 06.08.2026 auf 440,70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 104,93 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Allianz belief sich zuletzt auf 166,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

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