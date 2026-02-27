Allianz Aktie
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Allianz-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Allianz-Papier bei 199,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,005 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (384,70 EUR), wäre das Investment nun 1 925,43 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,54 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Allianz belief sich zuletzt auf 145,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
