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Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Rentable Allianz-Anlage? 22.05.2026 10:04:00

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Allianz gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Allianz-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Allianz-Aktie bei 216,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Allianz-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,619 Allianz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 782,45 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 21.05.2026 auf 385,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,24 Prozent gesteigert.

Am Markt war Allianz jüngst 146,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com

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