Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Performance unter der Lupe
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05.06.2026 10:03:53
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen
Allianz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 353,90 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Allianz-Aktie investiert hat, hat nun 0,283 Anteile im Depot. Die gehaltenen Allianz-Papiere wären am 04.06.2026 104,92 EUR wert, da der Schlussstand 371,30 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 4,92 Prozent.
Der Börsenwert von Allianz belief sich jüngst auf 140,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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