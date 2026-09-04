DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Allianz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Allianz-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Allianz-Anteile bei 223,30 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Allianz-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,478 Allianz-Anteilen. Die gehaltenen Allianz-Anteile wären am 03.09.2026 2 030,00 EUR wert, da der Schlussstand 453,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,00 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Allianz betrug jüngst 170,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at