Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Langfristige Anlage
|
30.10.2026 10:03:36
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Allianz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Allianz-Anteile bei 221,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,452 Allianz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 439,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,87 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98,87 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Allianz belief sich jüngst auf 167,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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