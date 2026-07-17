DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Allianz-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Allianz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 208,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,479 Allianz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 419,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,81 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 100,81 Prozent gleich.

Allianz wurde am Markt mit 158,33 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at