Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Lohnende Allianz-Investition? 14.08.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Allianz-Investment verdienen können.

Am 14.08.2021 wurden Allianz-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 201,65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,959 Allianz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 171,09 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 13.08.2026 auf 437,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117,11 Prozent angezogen.

Alle Allianz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 166,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com

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