Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Rentables Allianz-Investment? 25.09.2026 10:03:40

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Allianz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Allianz-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 349,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,863 Allianz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 200,11 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 24.09.2026 auf 419,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,01 Prozent zugenommen.

Allianz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 157,08 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com

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