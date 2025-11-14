DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allianz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Allianz-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Allianz-Aktie bei 157,60 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 63,452 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 363,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 23 058,38 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 130,58 Prozent zugenommen.

Allianz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 139,32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at