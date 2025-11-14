Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Anlage
|
14.11.2025 10:03:43
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Allianz-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Allianz-Aktie bei 157,60 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 63,452 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 363,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 23 058,38 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 130,58 Prozent zugenommen.
Allianz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 139,32 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
17:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58