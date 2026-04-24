DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Allianz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Allianz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 216,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,462 Allianz-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 180,27 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 23.04.2026 auf 390,10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,27 Prozent zugenommen.

Der Allianz-Wert an der Börse wurde auf 148,22 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at