BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Lohnende BASF-Investition?
|
12.01.2026 10:03:45
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das BASF-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BASF-Anteile 41,53 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,082 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BASF-Papiers auf 44,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 082,24 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,22 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von BASF belief sich jüngst auf 40,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: BASF SE
Nachrichten zu BASF
|
09.01.26
|Barclays Capital: Equal Weight-Note für BASF-Aktie (finanzen.at)
|
08.01.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro (dpa-AFX)
|
08.01.26