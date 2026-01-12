BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende BASF-Investition? 12.01.2026 10:03:45

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BASF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BASF-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das BASF-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BASF-Anteile 41,53 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die BASF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,082 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BASF-Papiers auf 44,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 082,24 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,22 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von BASF belief sich jüngst auf 40,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten