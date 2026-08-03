DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen BASF-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das BASF-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der BASF-Aktie betrug an diesem Tag 47,19 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,119 BASF-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 50,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,80 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,80 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 43,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at