DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BASF-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BASF gewesen.

Am 26.10.2023 wurde das BASF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das BASF-Papier bei 41,19 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,428 BASF-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 52,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte BASF einen Börsenwert von 45,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at