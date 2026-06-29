DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BASF-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit BASF-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42,88 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die BASF-Aktie investierten, hätten nun 23,321 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 113,81 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 26.06.2026 auf 47,76 EUR belief. Damit wäre die Investition 11,38 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von BASF belief sich zuletzt auf 42,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at