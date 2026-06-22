DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BASF-Aktien gewesen.

Am 22.06.2016 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BASF-Aktie bei 70,52 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,418 BASF-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,49 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 19.06.2026 auf 49,01 EUR belief. Mit einer Performance von -30,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 43,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at