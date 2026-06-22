BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 22.06.2026 10:04:20

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BASF-Aktien gewesen.

Am 22.06.2016 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BASF-Aktie bei 70,52 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,418 BASF-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,49 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 19.06.2026 auf 49,01 EUR belief. Mit einer Performance von -30,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BASF belief sich zuletzt auf 43,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten