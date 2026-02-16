BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
16.02.2026 10:03:48
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren gekostet
Am 16.02.2023 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,908 BASF-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,48 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 13.02.2026 auf 51,08 EUR belief. Mit einer Performance von -2,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: BASF
|13:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.