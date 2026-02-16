DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen BASF-Investment verlieren können.

Am 16.02.2023 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,908 BASF-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,48 EUR, da sich der Wert eines BASF-Papiers am 13.02.2026 auf 51,08 EUR belief. Mit einer Performance von -2,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at