BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Profitable BASF-Anlage?
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31.08.2026 10:03:47
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit BASF-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46,79 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, befänden sich nun 21,372 BASF-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BASF-Aktie auf 52,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 122,46 EUR wert. Damit wäre die Investition 12,25 Prozent mehr wert.
Insgesamt war BASF zuletzt 45,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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