BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Hochrechnung
|
05.01.2026 10:03:53
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BASF-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die BASF-Aktie an diesem Tag bei 67,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,488 BASF-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,78 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 66,64 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,36 Prozent abgenommen.
Alle BASF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: BASF SE
