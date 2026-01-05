BASF Aktie

Hochrechnung 05.01.2026 10:03:53

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BASF-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BASF-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die BASF-Aktie an diesem Tag bei 67,20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,488 BASF-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,78 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 66,64 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,36 Prozent abgenommen.

Alle BASF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

