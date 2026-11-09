BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investmentbeispiel
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09.11.2026 10:03:46
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 09.11.2016 wurden BASF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80,13 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BASF-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 124,797 BASF-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 773,99 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 06.11.2026 auf 54,28 EUR belief. Mit einer Performance von -32,26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
BASF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF SE
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