DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BASF eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.08.2016 wurden BASF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BASF-Papier bei 72,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 138,735 BASF-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 51,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 096,28 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 29,04 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von BASF belief sich jüngst auf 44,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at