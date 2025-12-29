DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BASF-Einstiegs gewesen.

BASF-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die BASF-Anteile bei 65,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BASF-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,537 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 43,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,07 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,93 Prozent eingebüßt.

BASF war somit zuletzt am Markt 39,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

