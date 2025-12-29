BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investition im Blick
|
29.12.2025 10:03:51
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht
BASF-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die BASF-Anteile bei 65,07 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BASF-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,537 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 43,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,07 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,93 Prozent eingebüßt.
BASF war somit zuletzt am Markt 39,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: BASF SE
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29