BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Investment
|
27.04.2026 10:03:32
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit BASF-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die BASF-Aktie an diesem Tag bei 71,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BASF-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,902 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.04.2026 755,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,32 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 24,48 Prozent vermindert.
Am Markt war BASF jüngst 48,11 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: BASF
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