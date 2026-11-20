Vor Jahren in Bayer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bayer-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,99 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Bayer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,058 Bayer-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 2 026,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,68 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,63 Prozent zugenommen.

Der Bayer-Wert an der Börse wurde auf 54,96 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at