Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Frühe Investition
|
20.11.2026 10:03:33
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Bayer-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,99 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Bayer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,058 Bayer-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 2 026,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,68 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,63 Prozent zugenommen.
Der Bayer-Wert an der Börse wurde auf 54,96 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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