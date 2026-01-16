Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Langfristige Anlage
|
16.01.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, hätte er nun 482,160 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 42,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 296,53 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 102,97 Prozent vermehrt.
Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,94 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock
Nachrichten zu Bayer
|
08:40
|Glyphosat-Streit: Chance für Bayer - US-Supreme Court prüft Grundsatzentscheidung (Spiegel Online)
|
16.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.310 Pkt - Bayer gesucht (Dow Jones)
|
16.01.26
|ROUNDUP/Bayer: Oberster Gerichtshof überprüft Fall im US-Glyphosat-Streit (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Supreme Court nimmt Roundup-Berufung von Bayer an (Dow Jones)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Dosierung von Eylea in weiterer Indikation (dpa-AFX)
|
16.01.26
|UBS AG veröffentlicht Bewertung: Bayer-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|44,07
|5,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.