DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bayer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, hätte er nun 482,160 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 42,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 296,53 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 102,97 Prozent vermehrt.

Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,94 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at