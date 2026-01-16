Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Langfristige Anlage 16.01.2026 10:03:45

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bayer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Bayer-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bayer-Papier investiert hätte, hätte er nun 482,160 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 42,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 296,53 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 102,97 Prozent vermehrt.

Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,94 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock

16.01.26 Bayer Neutral UBS AG
07.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
12.12.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital

Aktien in diesem Artikel

Bayer 44,07 5,14% Bayer

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

