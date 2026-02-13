Bayer Aktie

Lukratives Bayer-Investment? 13.02.2026 10:03:58

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Bayer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.02.2025 wurde die Bayer-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,62 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,625 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 211,33 EUR, da sich der Wert einer Bayer-Aktie am 12.02.2026 auf 45,69 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 111,33 Prozent.

Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,31 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

