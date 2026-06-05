Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Investmentbeispiel 05.06.2026 10:03:53

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Bayer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bayer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bayer-Papier an diesem Tag 26,43 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 37,836 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.06.2026 1 345,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,56 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 34,54 Prozent.

Am Markt war Bayer jüngst 34,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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