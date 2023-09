DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Bayer gekostet

Bei einem frühen Bayer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bayer-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bayer-Papier 71,82 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Bayer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,392 Bayer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,08 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 14.09.2023 auf 48,90 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bayer belief sich zuletzt auf 47,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at