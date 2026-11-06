Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bayer-Investmentbeispiel
|
06.11.2026 10:03:30
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bayer-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 49,73 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 201,106 Bayer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,22 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 306,18 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,06 Prozent.
Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 53,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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