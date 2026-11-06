DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bayer-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bayer-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 49,73 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 201,106 Bayer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,22 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 306,18 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,06 Prozent.

Der Börsenwert von Bayer belief sich jüngst auf 53,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at