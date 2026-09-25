Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Lohnendes Bayer-Investment?
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25.09.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 25.09.2025 wurden Bayer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Aktie betrug an diesem Tag 27,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 367,040 Bayer-Aktien. Die gehaltenen Bayer-Aktien wären am 24.09.2026 18 124,43 EUR wert, da der Schlussstand 49,38 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 81,24 Prozent gestiegen.
Bayer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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