Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Lohnendes Bayer-Investment? 25.09.2026 10:03:40

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bayer gewesen.

Am 25.09.2025 wurden Bayer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Aktie betrug an diesem Tag 27,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 367,040 Bayer-Aktien. Die gehaltenen Bayer-Aktien wären am 24.09.2026 18 124,43 EUR wert, da der Schlussstand 49,38 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 81,24 Prozent gestiegen.

Bayer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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