Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Profitabler Bayer-Einstieg?
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27.03.2026 10:05:09
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bayer-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 53,21 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 1,879 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,93 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Anteils am 26.03.2026 auf 38,28 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 28,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 37,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
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